PR: temperaturas podem chegar a 10ºC neste feriadão

Por conta do avanço de uma massa de ar frio, as temperaturas devem cair em todo Paraná, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Na sexta-feira (15), no sábado (16) e domingo (17) devem ser registradas temperaturas amenas, e, em alguns municípios, podem chegar a menos de 10ºC.



Conforme o Simepar, a estabilidade predomina entre sexta e domingo, sendo assim, não deve chover. Ainda conforme o instituto, há possibilidade de pancadas isoladas apenas no litoral paranaense.

As menores temperaturas serão registradas nas regiões leste, sul, oeste e sudoeste do Paraná. Na sexta-feira (15), Curitiba deve amanhecer com 10ºC, enquanto Ponta Grossa terá mínima de 9ºC, União da Vitória pode registrar 4ºC , para Apucarana e Arapongas a previsão é de 13°C. No sábado e domingo, as temperaturas sobem aos poucos na metade sul do estado. Enquanto isso, esfria nas regiões norte e noroeste.

Ainda de acordo com o Simepar, em Apucarana, por exemplo, a temperatura mínima pode chegar a 11ºC e a máxima deve chegar a 26ºC, no sábado (16), Arapongas deve ter mínima de 10ºC.

Em Maringá, no domingo, a mínima deve ser de 13ºC. Já Londrina deve registrar mínima de 11ºC, enquanto os termômetros chegam aos 14ºC em Paranavaí. Arapongas deve registrar mínima de 12ºC e Apucarana 11°C.