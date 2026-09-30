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ALERTA

PR tem risco de tornado com avanço de frente fria pelo Centro-Sul do país

Apesar do alerta, especialistas explicam que o fenômeno não é garantido, mas a atmosfera apresenta instabilidade propícia; entenda

Escrito por Da Redação
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PR tem risco de tornado com avanço de frente fria pelo Centro-Sul do país
Autor A combinação de calor, umidade e forte instabilidade atmosférica criou o cenário ideal para o desenvolvimento de fenômenos climáticos intensos no estado - Foto: Prefeitura de PIraí do Sul

O Paraná está em alerta para tempestades severas nesta quarta-feira (30), com risco de formação de tornados, devido ao avanço de uma frente fria que atua sobre o Centro-Sul do Brasil. A combinação de calor, umidade e forte instabilidade atmosférica criou o cenário ideal para o desenvolvimento de fenômenos climáticos intensos no estado, que também tem previsão de queda de granizo e rajadas de vento que podem atingir os 70 km/h. Apesar do alerta para tornados, os meteorologistas explicam que a previsão indica uma atmosfera favorável à formação do fenômeno, mas não garante que ele obrigatoriamente tocará o solo, tampouco é possível prever com exatidão os pontos específicos de impacto.

-LEIA MAIS: Paraná reforça cuidados veterinários com animais em cidades afetadas por temporais

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Além do Paraná, que concentra o maior risco de chuvas volumosas segundo a Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de Santa Catarina também segue sob alerta de temporais. O deslocamento dessa frente fria está espalhando áreas de instabilidade por uma ampla faixa do território nacional, afetando fortemente o Centro-Oeste e chegando ao Sudeste. Em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, a tarde é marcada por pancadas de chuva fortes e trovoadas, embora o calor resista em parte dessas áreas antes de uma queda mais expressiva nas temperaturas prevista para a quinta-feira.

No Sudeste, o tempo muda ao longo da tarde e da noite, com o aumento das áreas de chuva no estado de São Paulo, especialmente nas regiões sul, sudoeste e oeste paulista, avançando em seguida para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. A faixa de instabilidade também alcança o oeste da Amazônia, provocando chuvas moderadas a fortes no Acre, em Rondônia e em partes do Amazonas. Enquanto isso, o restante do país permanece fora da rota dos temporais. As regiões Norte e Nordeste continuam a registrar tempo firme e calor extremo, com destaque para Teresina e Palmas, onde os termômetros podem registrar máximas próximas aos 40°C e 39°C, respectivamente, mantendo a baixa umidade do ar no interior desses estados.

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Centro-Sul clima meteorologia paraná tempestades tornados
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