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PR tem queda de 14,6% no número de casos de síndromes respiratórias graves

A vacinação continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir hospitalizações, complicações e mortes

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 16:08:05 Editado em 09.07.2026, 16:08:01
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PR tem queda de 14,6% no número de casos de síndromes respiratórias graves
Autor Os casos afetam principalmente os extremos de idade – os menores de 6 anos e os maiores de 60 anos - Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), registrou uma queda de 14,6% no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na Semana Epidemiológica 26, se comparada ao mesmo período de 2025. Apesar do cenário de redução dos casos, a Sesa reforça que a vacinação continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir hospitalizações, complicações e mortes.

-LEIA MAIS: Policial militar morre após capotamento em acidente na PR-317, no Norte do Paraná

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De acordo com o boletim epidemiológico da Sesa divulgado nesta quarta-feira (08), o Estado contabilizou 13.782 casos de hospitalização por SRAG em 2026, número menor que o registrado no mesmo período de 2025, que somou 16.140.

Os casos afetam principalmente os extremos de idade – os menores de 6 anos e os maiores de 60 anos. Houve 5.723 casos em menores de 6 anos. Em idosos, a partir de 60 anos, são 4.572 casos.

VACINAÇÃO - As vacinas contra Influenza, Covid-19 e VSR são fundamentais para proteger a população, principalmente os grupos prioritários.

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Desde 29 de junho, a vacinação contra a gripe foi ampliada para o público geral e está disponível nas mais de 1,8 mil salas de vacinação em todo o Paraná.

Até 7 de julho, foram aplicadas 2.615.783 doses em todo o Estado, sendo 1.067.028 apenas em idosos com mais de 60 anos e 338.799 em crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A cobertura vacinal do Paraná entre os grupos prioritários (idosos, gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos) é de 49,80% e está acima da média nacional, de 44,72%. A meta é atingir 90% desse público até o final do ano, o que representa 2.960.260 paranaenses.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA - Além da vacinação, a Secretaria reforça medidas simples e eficazes que ajudam a reduzir a transmissão de vírus respiratórios e evitar agravamentos:

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  • - Higienize as mãos com frequência, especialmente antes de consumir alimentos
  • - Utilize lenços descartáveis para higiene nasal
  • - Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar
  • - Evite tocar olhos, nariz e boca
  • - Higienize as mãos após tossir ou espirrar
  • - Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas
  • - Mantenha os ambientes bem ventilados
  • - Evite contato próximo com pessoas com sintomas gripais
  • - Evite sair de casa em períodos de maior transmissão
  • - Reduza a exposição a aglomerações e ambientes fechados
  • - Adote hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e ingestão de líquidos
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Epidemiologia paraná SAÚDE Síndromes respiratórias VACINAÇÃO
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