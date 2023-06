PR tem mais de 700 vagas abertas em concursos públicos: veja a lista

Concursos públicos estão com inscrições abertas em vários municípios do PR

Corpo de Bombeiros, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e Prefeitura de Jaguariaíva são alguns dos órgãos e instituições do Paraná com concursos públicos abertos ou previstos no Paraná. Ao todo, mais de 700 vagas estão abertas. Veja abaixo

O Corpo de Bombeiros do Paraná é um com oportunidades abertas. O órgão tem 10 vagas para o cargo de cadete. A inscrição é de R$ 195 e deve ser feita até às 12h do dia 23 de agosto. Confira o edital.

Já a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) abriu concurso público para contratar 35 professores para os campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes, no Norte Pioneiro do estado. As inscrições poderão ser feitas de 26 de junho a 30 de julho. Veja o edital.

A Prefeitura de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto para contratar 160 instrutores de aprendizagem. As inscrições terminam no dia 23 de junho. As vagas são para as secretarias de Educação e Cultura e de Esporte e Lazer. Veja aqui.

Veja abaixo outros concursos abertos e os editais:

Prefeitura de Jaguariaíva - 41 vagas. Edital

Prefeitura de Mato Rico - 76 vagas. Edital

Câmara de São José dos Pinhias - 22 vagas. Edital

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste ) - 100 vagas. Edital

Prefeitura de Pinhais - 189 vagas. Edital

Prefeitura de Guaratuba - 5 vagas. Edital

Prefeitura de Tuneiras do Oeste - Edital

Prefeitura de Tamboara - 21 vagas. Edital

Prefeitura de Morretes - 34 vagas. Edital

Prefeitura de Porto Vitória - 24 vagas - Edital

Prefeitura de Cianorte - 15 vagas. Edital

Prefeitura de Cambé - 27 vagas. Edital





