PR tem alerta para tempestade, vento intenso e granizo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alto volume de chuvas tem causado estragos no Paraná, como o deslizamento na BR-376 e alagamentos no Litoral

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta neste sábado (3) para tempestade, vento intenso e queda de granizo até este domingo (4) no Paraná. Desde a última segunda-feira (28), o estado tem sofrido com as chuvas, alagamentos e deslizamentos, que interditaram totalmente a BR-376, em Guaratuba, rodovia que liga Paraná e Santa Catarina e causaram duas mortes. No Litoral, o volume de chuva deixou pessoas desabrigadas e desalojadas.

continua após publicidade .

De acordo com o Inmet, o alerta é para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a100 km/h e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Tempestades em grau de ‘perigo’ também estão previstas para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Veja qual a área de alerta para tempestade no mapa:

fonte: Da Redação

continua após publicidade .

Veja algumas orientações em caso de tempestades: Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).Previsão de chuva para o Paraná



Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a chuva intensa deve permanecer em grande parte do Paraná pelo menos até esta terça-feira (6), devido a uma massa de ar quente e úmida que ajuda a formar áreas de instabilidade.

No domingo (4), são previstas trovoadas já no período da manhã e o risco de temporais aumenta durante a tarde, no Interior do Paraná. Na segunda (5) e na terça-feira (6) as tempestades devem atingir mais a região Leste, como Curitiba e Região Metropolitana, além do Litoral, e também a região Norte.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News