PR tem 214 cidades sob alerta vermelho para tempestades severas nesta segunda-feira; veja quais

O restante do estado encontra-se em alerta laranja, com riscos de alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia

Mais de 200 cidades do Paraná estão sob alerta vermelho de grande perigo para tempestades nesta segunda-feira (21). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso de nível máximo abrange 214 municípios e é válido até as 23h59, prevendo chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e ventania acima dos 100 km/h. Simultaneamente, o restante do estado encontra-se em alerta laranja, que indica perigo contínuo para temporais com ventos de até 100 km/h e chuvas expressivas, mantendo o risco de transtornos, embora em menor intensidade.

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As condições climáticas severas trazem um alto risco de danos estruturais em edificações, cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em áreas agrícolas, queda de árvores, alagamentos e bloqueios em rodovias. A instabilidade é causada pelo avanço de uma frente fria pela região Sul do Brasil, somada a um sistema de baixa pressão localizado entre o norte da Argentina e o Paraguai, que canaliza o calor e a umidade vindos da Amazônia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essa combinação torna a atmosfera altamente instável, com as áreas de tempestade ganhando organização e força entre o período da tarde e a noite.

Apesar da aproximação da frente fria, a segunda-feira começou com temperaturas elevadas no estado, com as máximas ultrapassando os 30°C nas regiões Noroeste, Norte e no Litoral. Para a terça-feira (22), o Paraná continuará sob a influência da instabilidade, com maior risco de temporais concentrado entre os setores Leste e Noroeste durante a manhã. A previsão, no entanto, aponta para uma melhora gradual nas condições climáticas a partir do período da tarde.

Diante do risco de desastres naturais, as autoridades de segurança reforçam as medidas de prevenção. O Inmet e a Defesa Civil orientam a população a buscar abrigo seguro, evitar áreas ao ar livre durante as tempestades, desligar aparelhos elétricos e, se possível, a chave geral de energia da residência. Em caso de enxurradas, a recomendação é embalar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Situações de emergência devem ser comunicadas imediatamente à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193. Os moradores também podem se cadastrar para receber alertas meteorológicos gratuitos via SMS, bastando enviar o CEP da sua região para o número 40199.

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Cidades sob alerta vermelho

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Piquiri

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Ampére

Anahy

Antônio Olinto

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Arapuã

Araruna

Ariranha do Ivaí

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Assis Chateaubriand

Barbosa Ferraz

Barracão

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Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

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Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

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Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruz Machado

Cruzmaltina

Diamante D'Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Doutor Camargo

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fênix

Fernandes Pinheiro

Flor da Serra do Sul

Floresta

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guamiranga

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Iguatu

Imbituva

Inácio Martins

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaipulândia

Itambé

Itapejara d'Oeste

Ivaí

Ivaiporã

Ivatuba

Janiópolis

Jardim Alegre

Jesuítas

Juranda

Jussara

Kaloré

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lidianópolis

Lindoeste

Luiziana

Lunardelli

Mallet

Mamborê

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Mariluz

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Mato Rico

Medianeira

Mercedes

Missal

Moreira Sales

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Ortigueira

Ouro Verde do Oeste

Palmas

Palmital

Palotina

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Pitanga

Planalto

Porto Barreiro

Porto Vitória

Pranchita

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre D'Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d'Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Tomé

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tapejara

Teixeira Soares

Terra Boa

Terra Roxa

Tibagi

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê

As informações são do G1.