PR tem 214 cidades sob alerta vermelho para tempestades severas nesta segunda-feira; veja quais
O restante do estado encontra-se em alerta laranja, com riscos de alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia
Mais de 200 cidades do Paraná estão sob alerta vermelho de grande perigo para tempestades nesta segunda-feira (21). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso de nível máximo abrange 214 municípios e é válido até as 23h59, prevendo chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao longo do dia, além de queda de granizo e ventania acima dos 100 km/h. Simultaneamente, o restante do estado encontra-se em alerta laranja, que indica perigo contínuo para temporais com ventos de até 100 km/h e chuvas expressivas, mantendo o risco de transtornos, embora em menor intensidade.
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As condições climáticas severas trazem um alto risco de danos estruturais em edificações, cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em áreas agrícolas, queda de árvores, alagamentos e bloqueios em rodovias. A instabilidade é causada pelo avanço de uma frente fria pela região Sul do Brasil, somada a um sistema de baixa pressão localizado entre o norte da Argentina e o Paraguai, que canaliza o calor e a umidade vindos da Amazônia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essa combinação torna a atmosfera altamente instável, com as áreas de tempestade ganhando organização e força entre o período da tarde e a noite.
Apesar da aproximação da frente fria, a segunda-feira começou com temperaturas elevadas no estado, com as máximas ultrapassando os 30°C nas regiões Noroeste, Norte e no Litoral. Para a terça-feira (22), o Paraná continuará sob a influência da instabilidade, com maior risco de temporais concentrado entre os setores Leste e Noroeste durante a manhã. A previsão, no entanto, aponta para uma melhora gradual nas condições climáticas a partir do período da tarde.
Diante do risco de desastres naturais, as autoridades de segurança reforçam as medidas de prevenção. O Inmet e a Defesa Civil orientam a população a buscar abrigo seguro, evitar áreas ao ar livre durante as tempestades, desligar aparelhos elétricos e, se possível, a chave geral de energia da residência. Em caso de enxurradas, a recomendação é embalar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Situações de emergência devem ser comunicadas imediatamente à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193. Os moradores também podem se cadastrar para receber alertas meteorológicos gratuitos via SMS, bastando enviar o CEP da sua região para o número 40199.
Cidades sob alerta vermelho
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Piquiri
Ampére
Anahy
Antônio Olinto
Arapuã
Araruna
Ariranha do Ivaí
Assis Chateaubriand
Barbosa Ferraz
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bituruna
Boa Esperança
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Ventura de São Roque
Boa Vista da Aparecida
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Bom Sucesso do Sul
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafelândia
Cafezal do Sul
Campina da Lagoa
Campina do Simão
Campo Bonito
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Candói
Cantagalo
Capanema
Capitão Leônidas Marques
Cascavel
Catanduvas
Céu Azul
Chopinzinho
Cianorte
Cidade Gaúcha
Clevelândia
Corbélia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeiro do Oeste
Cruz Machado
Cruzmaltina
Diamante D'Oeste
Diamante do Sul
Dois Vizinhos
Doutor Camargo
Enéas Marques
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Faxinal
Fênix
Fernandes Pinheiro
Flor da Serra do Sul
Floresta
Formosa do Oeste
Foz do Iguaçu
Foz do Jordão
Francisco Alves
Francisco Beltrão
General Carneiro
Godoy Moreira
Goioerê
Goioxim
Grandes Rios
Guaíra
Guamiranga
Guaraniaçu
Guarapuava
Honório Serpa
Ibema
Iguatu
Imbituva
Inácio Martins
Indianópolis
Ipiranga
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itaipulândia
Itambé
Itapejara d'Oeste
Ivaí
Ivaiporã
Ivatuba
Janiópolis
Jardim Alegre
Jesuítas
Juranda
Jussara
Kaloré
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Lidianópolis
Lindoeste
Luiziana
Lunardelli
Mallet
Mamborê
Manfrinópolis
Mangueirinha
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Mariluz
Mariópolis
Maripá
Marmeleiro
Marquinho
Marumbi
Matelândia
Mato Rico
Medianeira
Mercedes
Missal
Moreira Sales
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Laranjeiras
Nova Prata do Iguaçu
Nova Santa Rosa
Nova Tebas
Ortigueira
Ouro Verde do Oeste
Palmas
Palmital
Palotina
Pato Bragado
Pato Branco
Paula Freitas
Paulo Frontin
Peabiru
Perobal
Pérola
Pérola d'Oeste
Pinhal de São Bento
Pinhão
Pitanga
Planalto
Porto Barreiro
Porto Vitória
Pranchita
Prudentópolis
Quarto Centenário
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Quinta do Sol
Ramilândia
Rancho Alegre D'Oeste
Realeza
Rebouças
Renascença
Reserva
Reserva do Iguaçu
Rio Azul
Rio Bonito do Iguaçu
Rio Branco do Ivaí
Roncador
Rondon
Rosário do Ivaí
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Helena
Santa Izabel do Oeste
Santa Lúcia
Santa Maria do Oeste
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio do Sudoeste
São João
São João do Ivaí
São João do Triunfo
São Jorge d'Oeste
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São José das Palmeiras
São Mateus do Sul
São Miguel do Iguaçu
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Ivaí
São Tomé
Saudade do Iguaçu
Serranópolis do Iguaçu
Sulina
Tapejara
Teixeira Soares
Terra Boa
Terra Roxa
Tibagi
Toledo
Três Barras do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Turvo
Ubiratã
Umuarama
União da Vitória
Vera Cruz do Oeste
Verê
Virmond
Vitorino
Xambrê
As informações são do G1.