PR: Suspeito morre em confronto com a PM após assalto em farmácia

egundo a PM, nenhum morador ou policial ficou ferido durante a ocorrência

Um homem, suspeito de assaltar uma farmácia, morreu durante um confronto com equipes da Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (23). O caso aconteceu em um estabelecimento localizado no bairro Boa Vista, em Curitiba.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Balanço Geral, da RICtv, dois suspeitos invadiram a farmácia na capital paranaense para roubar dinheiro. O montante normalmente é recolhido por uma empresa de transporte de valores todas as segundas.

Após cometer o crime, os bandidos tentaram realizar um segundo assalto em outro estabelecimento comercial da região. Nesse momento, os indivíduos foram surpreendidos pelas equipes da Polícia Militar.

Os suspeitos entraram em confronto com arma de fogo com os policiais e um dos assaltantes morreu no local. O outro suspeito fugiu. “A princípio um roubo que aconteceu na farmácia, o indivíduo veio até a loja de veículos. A polícia chegou no momento em que ele estava cometendo o roubo e houve confronto. O Siate constatou o óbito”, explicou um policial que estava no local.

Segundo a PM, nenhum morador ou policial ficou ferido durante a ocorrência.

Fonte: Informações RicMais.

