PR: Servidora é encontrada morta com faca cravada nas costas

Da Redação

Na tarde deste sábado (4), uma mulher foi encontrada morta com uma faca cravada nas costas. Ela foi identificada como Nelci Terezinha Gonzatti de Oliveira, de 52 anos. A situação aconteceu no bairro Coqueiral, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O suspeito de cometer o crime, um homem de 22 anos, foi detido por populares e agredido antes da chegada da polícia.

continua após publicidade .

Conforme testemunhas, o homem teria pulado o muro da casa da vítima e desferido quatro golpes de faca. O objeto ainda ficou preso no corpo da mulher, que foi localizada logo depois, por familiares. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nelci era servidora pública e trabalhava na Unidade Básica de Saúde do bairro Aclimação.

Após esfaquear Nelci, o suspeito teria fugido e tentado furtar o celular de uma vítima que andava nas proximidades. Populares conseguiram deter o homem e o agrediram antes da chegada da polícia. O Siate teve que ser acionado para atender o suspeito, que estava ferido.

continua após publicidade .

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Com informações da ricmais.