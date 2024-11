PR reúne 200 professores de robótica para encerrar jornada educacional

continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR)promove até sexta-feira (1º), em Curitiba, o Terceiro Seminário Robótica Educacional, evento especial de encerramento da jornada 2024, com 200 professores de robótica da rede estadual de ensino. O encontro reúne docentes de todos os 32 Núcleos Regionais de Educação do Estado e é realizado por meio da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI) da Seed-PR.

continua após publicidade

A programação tem como foco valorizar os professores e as práticas pedagógicas que consolidam o programa de robótica da Seed-PR como referência nacional em ensino e aprendizagem.

LEIA MAIS: Nova Rodovia dos Minérios: duplicação beneficia população



A robótica foi implantada na rede estadual de ensino do Paraná em 2021. À época, a primeira ação da Secretaria foi a aquisição de 2.577 kits, distribuídos a 277 escolas, para o início do projeto nas salas de aula naquele mesmo ano. Atualmente, chega a quase 1.700 escolas e a cerca de 150 mil estudantes utilizando cerca de 20 mil kits do ensino regular e no contraturno. Atualmente, mais de 160 mil alunos estão matriculados no componente curricular.

continua após publicidade

Durante a abertura do evento, o secretário Roni Miranda, destacou a relevância da robótica para a educação. “Em 2024, o programa celebra quatro anos. Desde então, por meio da robótica, nossos alunos têm aprendido conceitos de matemática, física e programação de forma prática, aplicando o conhecimento em projetos reais e experimentais. Com isso, nossos jovens estão cada vez mais familiarizados com as tecnologias que estão transformando o mercado de trabalho, o que os prepara para as profissões”, disse.

As atividades do seminário de robótica incluem oficinas, palestras e apresentações sobre diferentes temas relacionados ao componente curricular, abrangendo desde boas práticas em sala de aula, ao desenvolvimento de projetos inovadores. Serão realizadas quatro oficinas.

A oficina de “Monitoramento nível de líquido sem contato com ele” abordará a metodologia ativa, com enfoque na resolução de problemas. Já a oficina "Mão na Massa" trará uma abordagem prática para ensinar como avaliar a quantidade de líquido em reservatórios, por meio do uso de sensores de medição sem contato.

continua após publicidade

Na oficina “Semáforo da alimentação em uma perspectiva de Aprendizagem Criativa”, os professores têm o desafio de realizarem a construção de projetos, vivenciando as etapas da aprendizagem criativa. No processo, conceitos de mecânica, eletrônica e programação, além de bases metodológicas para o ensino de robótica em uma abordagem construcionista, serão aplicados

Voltada à aprendizagem criativa, a oficina “Operação robótica: missão impossível” terá como foco a realização, teste e colaboração, por meio de desafios práticos.

continua após publicidade

Por fim, na oficina “Braço Robótico 3D” será utilizada a metodologia ativa ‘atividade maker’ (associada às habilidades de montagem e manuseio de projetos na robótica). Serão abordadas técnicas de montagem de braço robótico 3D, conexões de servomotores com Arduino (plataforma programável de prototipagem eletrônica de placa única e hardware livre, que permite aos usuários criar objetos eletrônicos interativo) e lógica de programação.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

BATALHA DE ROBÔS – Na etapa do evento dedicada à batalha de robôs, será realizado o primeiro Torneio de Robô-Sumô da Robótica Educacional do Estado do Paraná, reunindo 18 equipes de todos os NREs do Estado. Cada grupo apresentará robôs personalizados, construídos com kits de robótica Arduino, cujos projetos têm sido desenvolvidos desde 2022. A luta será realizada em um dojo (pista especialmente preparada) onde os robôs se enfrentarão em disputas.



Siga o TNOnline no Google News