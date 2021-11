Da Redação

PR registra 641 novos casos e 13 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (29) mais 641 casos confirmados e 13 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.572.312 casos confirmados e 40.563 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de novembro (283), outubro (56), setembro (59), agosto (50), julho (66), junho (48), junho (76) e maio (69) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de novembro (11), setembro (1) e junho (1) de 2021.

INTERNADOS – 164 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 104 pacientes em leitos SUS (59 em UTI e 45 em leitos clínicos/enfermaria) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTI e 26 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 783 pacientes internados, 456 em leitos UTI e 327 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 13 pacientes. São quatro mulheres e nove homens, com idades que variam de 23 a 86 anos. Os óbitos ocorreram entre 24 de junho a 29 de novembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: União da Vitória (2) e Colorado (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Três Barras do Paraná, Rondon, Marialva, Jandaia do Sul, Curitiba, Cascavel, Bom Jesus do Sul, Arapongas e Andirá.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.246 casos de residentes de fora do Estado, 222 pessoas foram a óbito.