PR registra 101 acidentes com dez mortes em rodovias federais no Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná encerrou às 23h59 desta segunda-feira (25) a Operação Natal 2023, iniciada no último dia 22. Usuários mais frágeis nas rodovias (pedestres, ciclistas e motociclistas) foram os mais vitimados.

Foram registrados 101 sinistros (novo termo trazido pelo código de trânsito para acidentes) pelas rodovias federais do estado, resultando em dez pessoas mortas e 107 pessoas feridas.

Nas rodovias estaduais, duas mortes foram computadas em 56 acidentes. Ao todo, 76 pessoas ficaram feridas.

As dez mortes ocorreram em ocorrências diferentes, com todas as causas atribuídas a fatores humanos: excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, desatenção e desrespeito às normas de trânsito. Todos estes acidentes ocorreram com pista seca e mais da metade deles ocorreram em trechos de reta.

Dos mortos, três eram pedestres, 2 trafegavam em bicicletas e 2 em motocicletas. Os três sinistros com pedestres ocorreram em período noturno.

Resumo dos sinistros (acidentes) com óbito

Data Hora BR Km Município Evento (tipo de acidente) Pista Traçado Clima Mortos

22/12/2023 05:30 277 655,1 Matelândia SAÍDA DE LEITO CARROÇÁVEL Simples Curva Pista seca 1 22/12/2023 17:00 116 126 Fazenda Rio Grande COLISÃO TRANSVERSAL Múltipla Reta Pista seca 1 22/12/2023 19:05 373 178 Ponta Grossa ATROPELAMENTO DE PEDESTRE Simples Reta Pista seca 1 22/12/2023 02:10 376 375 Tibagi COLISÃO LATERAL Dupla Reta Pista seca 1 23/12/2023 14:00 376 324 Ortigueira COLISÃO FRONTAL Simples Curva Pista seca 1 23/12/2023 07:00 476 178,7 Contenda TOMBAMENTO Dupla Curva Pista seca 1 23/12/2023 19:30 277 36 Morretes TOMBAMENTO Dupla Curva Pista seca 1 23/12/2023 21:00 277 117,5 Campo Largo ATROPELAMENTO DE PEDESTRE Dupla Reta Pista seca 1 24/12/2023 10:00 373 280 Prudentópolis COLISÃO TRANSVERSAL Simples Reta Pista seca 1 25/12 21:05 277 150 Palmeira ATROPELAMENTO DE PEDESTRE Simples Reta Pista seca 1

Interdição em Morretes

No começo da noite do dia 23, na BR-277, em Morretes, o tombamento de uma carreta carregada com 37 toneladas de óleo vegetal, resultou no óbito do condutor, um homem de 61 anos, e ocasionou uma interdição total de via que se estendeu até a tarde do dia 24, com prejuízo para milhares de usuários da rodovia. O óleo espalhado pela via demandava limpeza especializada, com materiais e recursos específicos. Durante a interdição a PRF atuou incessantemente para controlar o fluxo de veículos, executando bloqueios e operações de retorno para tirar a maior quantidade possível de veículos das filas. Ainda, atuou distribuindo água e coordenando com os órgãos responsáveis para agilizar a desinterdição da via. Outros órgãos estaduais auxiliaram durante o período. O cronotacógrafo do veículo estava vencido desde 2021. O sinistro está sendo investigado pela perícia da Polícia Civil.

Morte de ciclista em Contenda

Na manhã do dia 23, ocorreu o tombamento de uma carreta na BR-476, no município de Contenda. A princípio, tratava-se de sinistro sem vítimas. Entretanto, quando a carreta foi destombada, no final da tarde, descobriu-se que embaixo desta estava o corpo em óbito de um jovem de 16 anos. A via é sinalizada com velocidade máxima de 60 km/h, entretanto a fita do cronotacógrafo revelou que a carreta estava a aproximadamente 80 km/h no momento do tombamento.

Flagrantes de infrações de trânsito

Principal circunstância envolvendo sinistros com óbito, o excesso de velocidade foi flagrado com a utilização de radar de imagens. 5148 condutores foram autuados pela infração.

A segunda maior circunstância envolvendo os sinistros com óbito, foram flagrados 384 veículos realizando ultrapassagens proibidas. Conforme o tipo de ultrapassagem proibida flagrada, a conduta pode ser punida com multa de mais de R$ 1.400. O número reflete um aumento de 125% de flagrantes, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

Educação e fiscalização

A PRF realizou no período um esforço na fiscalização e na educação de condutores e passageiros, realizando ações de educação em comandos nas rodovias e em terminais rodoviários. 3287 receberam palestras sobre cuidados básicos com a segurança. Quanto a fiscalização, 2411 veículos foram abordados e fiscalizados, com foco nos equipamentos de segurança: cinto de segurança, dispositivo de retenção para crianças e capacete.

Resumo da Operação Natal 2023

Sinistros (acidentes) Total 101

Pessoas mortas 10

Pessoas feridas 107

Autuações

Alcoolemia (embriaguez) 62

Falta de cinto de segurança 201

Criança sem equipamento de retenção 44

Ultrapassagem proibida 384

Excesso de velocidade 5148

Ações Educativas

Pessoas atingidas 3287

Fiscalizações

Veículos abordados 2411

Pessoas abordadas 3442

RODOVIAS ESTADUAIS

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou redução de 36% nos sinistros neste ano, em comparação ao ano de 2022, passando de 84 para 54 registros, tendo registro de 2 óbitos e 76 feridos, diminuição de 83% e 15%, respectivamente, em comparação ao mesmo período no ano passado, que registrou 12 óbitos e 89 feridos.

