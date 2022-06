PR receberá mais 800 mil vacinas contra a Covid-19 na próxima semana

Da Redação

O Estado receberá 810.000 vacinas contra o coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 810.000 vacinas contra a Covid-19 no início da próxima semana. Destas, 10 mil são vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech e 800 mil, da AstraZeneca, que ainda aguarda o Informe Técnico do Governo Federal para definição do público-alvo.

São quatro lotes, que devem chegar segunda-feira (13) e terça-feira (14), em quatro voos. O primeiro deles, com as doses pediátricas, está previsto para pousar na segunda, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 7h45, no voo LA-3288.

Na sequência, às 8h30, no voo LA3290, deve chegar o segundo lote, com 160.000 doses.Na terça-feira (14), a carga é finalizada com a chegada de mais dois voos. Um às 10h40 (AD4193) e o outro às 13h55 (AD4679).

Assim que desembarcarem os imunizantes serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para conferência e armazenamento.

“Esta semana recebemos mais de quatrocentas mil vacinas e agora temos essa nova remessa, totalizando mais de 1,2 milhão de doses. São vacinas para todos os grupos e para atender às demandas da população que já está apta a receber a dose de reforço”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.