Da Redação

PR recebe mais 79,2 mil vacinas pediátricas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (2) mais 79.200 vacinas pediátricas contra a Covid-19 da CoronaVac. Os imunizantes são parte de um lote com 159.880 doses infantis destinadas ao Paraná, conforme a 83ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e o 81º Informe Técnico.

continua após publicidade .

As doses desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h50 e foram encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná para conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as Regionais de Saúde e posteriormente aos municípios.

O restante do lote deve chegar ao Estado no voo 1124 com previsão de pouso às 19h30 no aeroporto. Esta remessa estava programada para recebimento durante a manhã, mas precisou ser adiada por problemas logísticos da companhia aérea.

continua após publicidade .

Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao Estado nesta semana. Duas remessas já chegaram: 97 mil doses pediátricas da Pfizer, na noite desta terça-feira (1º), e 332.750 vacinas da AstraZeneca para dose de reforço (DR), na manhã desta quarta-feira (2).

O Paraná aguarda ainda o recebimento de mais 354.900 doses da Janssen para DR da população adulta. As vacinas têm previsão para envio nesta quinta-feira (3) em dois horários: 9h30 e 13h50.