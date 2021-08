Da Redação

PR recebe mais 240.980 doses de vacinas neste sábado

Uma nova remessa com 240.980 doses de vacinas contra a Covid-19 chega ao Paraná neste sábado (14), o quarto lote enviado pelo Ministério da Saúde ao Estado nesta semana.

Os imunizantes vêm em dois voos: às 10h20, o voo G3-1126 pousa no Aeroporto Internacional Afonso Pena trazendo 90.050 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). No período da tarde, às 17h10, chegam com o voo LA-4791 as outras 150.930 doses do imunizante Comirnaty (Pfizer/Biontech).

O Ministério não informou se os imunizantes enviados nesta etapa são D1 ou D2. Após desembarcarem, as vacinas são encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para serem contabilizadas e separadas para distribuição entre as 22 Regionais de Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde já fez duas distribuições nesta semana, na terça-feira (10) e na quinta-feira (12), e uma nova remessa segue para as regionais neste sábado.

Os quatro lotes enviados ao longo desta semana totalizam 755.680 imunizantes, que fazem avançar o calendário de vacinação no Paraná. Com isso, o Estado tem condições de adiantar a imunização de 80% da população adulta, meta que estava prevista para ser atingida no final do mês. Até o fim de setembro, todas as pessoas com mais de 18 anos já devem ter recebido ao menos uma dose do imunizante.

Até o momento, 77,4% dos adultos já foram vacinados com a primeira dose ou com o imunizante de dose única. A porcentagem desse público que já está totalmente imunizado é de 30,14%. O Estado aplicou 9.068.226 vacinas – 6.439.795 D1 e 2.628.431 D2 e DU.

O Ministério da Saúde já confirmou o envio de 11.118.710 doses ao Estado, sendo que 10.188.220 já foram entregues e 930.490 estão em processo de distribuição. Em todo o País, são 197.177.034 milhões de doses distribuídas entre as 27 Unidades da Federação. Esta última remessa soma 4.696.140 vacinas enviadas aos estados.