PR recebe 325.660 doses para vacinação contra Covid-19

Na manhã desta sexta-feira (20), o Paraná recebeu cerca de 325.660 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Foram 138.060 da Comirnaty (Pfizer) e 187.600 doses da CoronaVac. A início da distribuição dos medicamentos para as 22 regionais ocorre ainda nesta sexta.

Os medicamentos vão permitir ao Estado avançar na vacinação de adultos com mais de 18 anos, já que todas as vacinas da Pfizer são destinadas para primeira dose (D1) e as da CoronaVac divididas igualitariamente entre primeira e segunda dose (D2), além da reserva técnica estipulada pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). As doses estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para averiguação, controle e divisão, antes do início da distribuição para os municípios.



Após alcançar 80,6% dos adultos imunizados com D1 ou dose única (DU), na terça-feira (17) , com duas semanas de antecedência, o Governo do Estado tem por meta completar 100% deste público até o fim de setembro.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná aplicou 9.676.145 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.836.083 primeiras doses e 2.840.062 segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a ferramenta, 7.149.762 pessoas – ou 82% da população adulta do Estado – receberam a primeira dose ou dose única.