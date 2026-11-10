PR propõe novo Refis que prevê descontos de até 95% sobre multas de ICMS
Contribuintes com débitos tributários poderão quitar impostos atrasados com desconto antes do início da transição da Reforma Tributária
Os contribuintes com débitos de ICMS terão uma nova oportunidade de ficar em dia com o fisco paranaense. O Governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) o projeto de lei para a abertura de um novo Programa Especial de Regularização de Débitos (Refis) que oferecerá, para pagamento à vista, até 95% de desconto nas multas de débitos relacionados ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o extinto Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM).
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De acordo com o texto encaminhado ao Poder Legislativo nesta segunda-feira (09), poderão ser incluídos débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2026, desde que ainda não inscritos em dívida ativa. O prazo para a adesão ao programa será definido após a devida regulamentação.
De acordo com o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o novo Refis é a oportunidade para que os contribuintes iniciem o novo ano sem pendências tributárias. “Multas e juros criam uma bola de neve que pode fazer com que essa dívida saia do controle, e o Refis é a oportunidade ideal para colocar as contas em ordem e regularizar a situação”, afirma. Conforme ele destaca, a não regularização pode desencadear problemas maiores, como a inscrição em dívida ativa, o protesto extrajudicial e a incidência de honorários.
DESCONTOS – O novo Refis oferecerá condições especiais de pagamento tanto para quem optar pela quitação dos débitos em cota única quanto quem preferir o parcelamento dos débitos. Quem fizer o pagamento à vista até 30 de dezembro contará com as condições mais favoráveis do programa. Nesse caso, o contribuinte terá um abatimento de 95% do valor total da multa e 90% dos juros.
Quem fizer a quitação entre os dias 04 de janeiro e 31 de março de 2027 terá um desconto um pouco menor: redução de 85% na multa e de 80% sobre os juros. Já o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes com desconto de 70% do valor da multa e dos juros.
REFORMA TRIBUTÁRIA – A diretora da Receita Estadual do Paraná, Suzane Gambeta, aponta ainda que a iminência da Reforma Tributária é também um momento propício para que as empresas busquem essa regularização. “Se o contribuinte tiver autos de infração relativos ao ICMS inscritos em dívida ativa e, ao mesmo tempo, arcar com as alíquotas cheias da nova CBS e a transição do IBS, o risco de insolvência ou falta de liquidez aumenta drasticamente”, explica. “É uma forma de manter a empresa competitiva dentro do novo sistema tributário”.