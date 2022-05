PR pretende aplicar 4ª dose em pessoas com menos de 60 anos

Da Redação

O Paraná pretende aplicar a 4ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com menos de 60 anos. O secretário de estado da Saúde, César Neves, fez o pedido da vacinação após se encontrar com membros do Ministério da Saúde, na quarta-feira (25).

De acordo com o chefe da pasta, a imunização com a 4ª dose é necessária, por conta do aumento de casos do coronavírus e de síndromes respiratórias.

Atualmente, a quarta dose da vacina está disponível somente para pessoas com mais de 60 anos ou para imunossuprimidos com mais de 18 anos.



O pedido também segue uma definição tomada em uma reunião feita pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho de Secretários de Saúde (Cosems).

De acordo com o governo do estado, o Ministério da Saúde disse que o pedido feito pelo Paraná será analisado dentro da viabilidade técnica-operacional nas diretrizes do Programa Nacional de Imunização.

Com informações do g1.