PR: policial perde controle da direção e capota viatura da PM

Um acidente de trânsito, envolvendo uma viatura da Polícia Militar (PM), foi registrado na manhã deste sábado (27), em um trecho da PR-364, na região de Divisor Vate Fryder, em Palmital, no Paraná. Policiais ficaram feridos devido ao capotamento. As informações são do Portal Douglas Souza.

Conforme o site de notícias, o agente de segurança que conduzia o veículo acabou perdendo o controle da direção e isso fez com que o carro da PM de Laranjal capotasse. Apesar do susto, os militares sofreram apenas ferimentos leves.

Uma equipe de socorro esteve no local. As Polícias Militar e Civil de Palmital também prestaram apoio na ocorrência.

Os policiais foram atendidos, medicados e passam bem.



A viatura, por sua vez, sofreu diversos danos por conta do capotamento.

Com informações do Portal Douglas Souza.





