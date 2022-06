PR: Policial militar é preso por suspeita de participação em homicídio

Da Redação

Segundo a polícia, vítima foi atraída pelos suspeitos, perseguida e executada

Nesta segunda-feira (13), um policial militar, soldado da corporação, foi preso temporariamente em Curitiba, por suspeita de envolvimento no homicídio de Daniel da Silva Ribeiro, de 26 anos, morto a tiros na Cidade Industrial (CIC) em 1º de abril. Entenda abaixo.

Além dele, a polícia também prendeu outras quatro pessoas por suspeita de participação no mesmo crime. No caso do policial, ele foi detido no quartel.

Segundo a polícia, quando o PM foi detido, a investigação localizou com ele 10 mil dólares em dinheiro, que foram apreendidos. O valor estava escondido dentro de um carro irregular, também em posse do suspeito.

Segundo a PC-PR, os cinco presos estão ligados a uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, roubos e homicídios contra integrantes de facções criminosas rivais.

A Polícia Civil contou com apoio da Polícia Militar na operação. A investigação é conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

g1