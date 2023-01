PR: pastor morre em acidente de trânsito e família pede por justiça

Da Redação

Sidnei sofreu um acidente na última sexta-feira (13) e, depois de quatro dias internado, não resistiu

A família de um pastor está revoltada e deseja que a justiça seja feita, pois o religioso, identificado como Sidnei Ramos da Luz, de 53 anos, morreu no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, na terça-feira (17), depois de sofrer um acidente de trânsito. O homem ficou quatro dias internado na unidade de saúde após ser atingido por um automóvel no momento em que pilotava uma motocicleta, em um cruzamento entre as Ruas Martim Afonso e Presidente Taunay.

A queixa da família de Sidnei é que o motorista envolvido no acidente não ficou no local para prestar socorro à vítima. Através de publicações feitas nas redes sociais, a esposa do pastor pede ajuda para localizar a pessoa responsável pela morte do religioso. Ela divulgou fotos que seriam do automóvel que acertou a moto de Sidnei e um vídeo do acidente.

