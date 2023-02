PR: para não sofrer abuso do padrasto, adolescente pula de apartamento

Da Redação

Uma equipe da Guarda Municipal (GM), da Cidade Industrial de Curitiba, prendeu um homem, de 56 anos, suspeito de tentar abusar sexualmente da enteada, de 17. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira (14). (Veja abaixo)

Segundo o relato da adolescente, a tentativa de estupro ocorreu no momento em que a mãe dela não estava no imóvel. O padrasto, que estava nu, tentou entrar no quarto dela. Com medo do que podia acontecer, a vítima pulou por uma janela do primeiro andar do condomínio onde mora.

A GM informou que foi acionada pelo namorado da adolescente. Ela contou ao companheiro que o homem estava tentando invadir o cômodo.

A mãe da jovem tinha saído para trabalhar, e o padrasto tentou usar esse tempo para cometer o crime.

Os agentes de segurança registraram o momento em que chegaram ao endereço. Através das imagens, é possível ver que eles tiveram que arrombar o portão do condomínio para ter acesso à área interna.

No vídeo, o suspeito é questionado sobre o que fazia no imóvel e diz que havia trabalhado durante a noite e só queria dormir. Ainda, afirmou que a casa era da namorada e alegou que não sabia o motivo de estar sendo detido.

O homem foi encaminhado para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Curitiba por tentativa de estupro de vulnerável.



