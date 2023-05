PR: pai mandou foto da filha morta para a mãe antes de desaparecer

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O corpo da pequena Maria Cecília foi encontrado no último sábado

O repórter Jota Junior, da Ric TV Maringá, conversou com uma amiga da mãe da pequena Maria Cecília, menina que foi encontrada morta no fim da tarde do último sábado (13), em Terra Rica, no noroeste do Paraná. De acordo com a mulher, o pai da vítima, que é considerado o principal suspeito de a ter matado, enviou mensagens a mãe dela.

continua após publicidade .

Entre essas mensagens, o homem mandou fotos da criança enforcada e com as mãos amarradas.

- LEIA MAIS: Criança que desapareceu após ser ameaçada pelo pai é achada morta

continua após publicidade .

A entrevistada contou que sua amiga pediu ao ex-companheiro que trouxesse a filha para casa antes das 18h. O homem se zangou e disse: "Eu vou fazer com você que nem você fez comigo, eu pedi a menina você não me dava, eu não vou te entregar". Ainda conforme a mulher, "ele se recusou a entregar a criança e alegou que só a devolveria morta".

A mãe suplicou pela vida da filha, conforme contou a entrevistada, “ela é sua filha” e ele mandou áudios da menina chorando. Até o momento, o pai de Maria Cecília não foi encontrado.

Com informações do RicMais.

Siga o TNOnline no Google News