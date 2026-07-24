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SEGURANÇA PÚBLICA

PR orienta passageiras de aplicativos sobre prevenção e canais de emergência

O guia foi divulgado após o caso de um estupro de uma jovem de 19 anos em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:19:39 Editado em 24.07.2026, 14:19:28
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PR orienta passageiras de aplicativos sobre prevenção e canais de emergência
Autor Recomendações abordam desde a checagem de dados do veículo antes do embarque até procedimentos para acionar a Polícia Militar em caso de perigo - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Com o objetivo de prevenir crimes e orientar passageiras sobre medidas de proteção, a Secretaria de segurança Pública do Paraná (Sesp) divulga orientações para o uso de transporte de passageiros por aplicativo. As orientações traçam um passo a passo do embarque ao desembarque e indicam como agir em casos de suspeita ou emergência. O guia foi divulgado após o caso de um estupro de uma jovem de 19 anos em Londrina.

-LEIA MAIS: Detran-PR retoma agendamento online para exames de emissão e renovação da CNH

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A prevenção começa no momento da escolha da plataforma. É fundamental que as passageiras conheçam os termos de segurança de cada aplicativo, checando se a plataforma realiza a verificação de antecedentes criminais dos condutores e quais são os protocolos de suporte oferecidos.

Antes de entrar no veículo, a orientação é confirmar se a placa, o modelo e a cor do carro conferem com as informações exibidas no aplicativo. É recomendado também enviar sua localização em tempo real para uma pessoa de confiança para que a rota seja acompanhada. Ao embarcar, é importante verificar se a trava de segurança infantil não está acionada, caso esteja, peça para o motorista destravar a porta.

Durante a viagem, é importante observar o ambiente interno e o comportamento do condutor. Caso perceba atitudes suspeitas ou nítido nervosismo por parte do motorista, a passageira pode solicitar o desembarque em um local movimentado e seguro. É importante também evitar dormir durante o trajeto para manter a atenção total ao percurso.

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Em situações em que o veículo desvie do caminho sem autorização ou caso o motorista adote uma conduta inadequada, a usuária deve manter a calma e utilizar o botão de emergência do próprio aplicativo, que aciona os órgãos de segurança. Caso a plataforma não tenha o botão de emergência, é possível ligar diretamente para o 190, da Polícia Militar do Paraná. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

Caso ocorra qualquer episódio de violência, importunação ou agressão durante o trajeto, é fundamental registrar o Boletim de Ocorrência. O documento pode ser feito na delegacia de Polícia Civil do Paraná (PCPR) mais próxima. Também é importante denunciar o motorista no próprio aplicativo de corrida.

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Direitos das Mulheres Emergência segurança transporte
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