PR oferta vagas para Residência Técnica de Gestão em Saúde

O Governo do Estado do Paraná vai abrir inscrições, a partir da próxima semana, para vagas do programa de Residência Técnica de Gestão em Saúde Pública. Serão 330 vagas voltadas para profissionais recém-formados.

As inscrições podem ser feitas entre 27/04 a 12 de maio, no Portal EAD da UEM, Universidade Estadual de Maringá.

Os interessados devem preencher um formulário eletrônico e pagar a taxa de participação, no valor de R$150.

As aulas serão realizadas a distância.