PR oferta 6 mil vagas em cursos técnicos; inscrições seguem até dia 12

Os estudantes que já concluíram o Ensino Médio e querem fazer um curso técnico da Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino têm até o dia 12 deste mês para fazer a matrícula diretamente nas instituições que ofertam essa modalidade - chamada subsequente.

No site da Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR) é possível verificar as opções de cada colégio em cada cidade. Para a inscrição é preciso comparecer na unidade de ensino levando histórico escolar do ensino médio (original e cópia), RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço recente.

Ao todo, são cerca de seis mil vagas em mais de 30 opções, com início no segundo semestre do ano letivo (dia 24 de julho). Os cursos são ofertados em colégios de mais de 70 municípios do Estado, todos presenciais e a maioria no período noturno.

Em Apucarana, no Norte do Estado, estão disponíveis 10 cursos técnicos para os interessados, divididos em cinco colégios estaduais diferentes. Veja abaixo:

Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo: Curso técnico em transações, recursos humanos, estética e enfermagem;

Colégio Estadual Alberto Santos Dumont: Curso técnico em química;

Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas: Curso técnico em agropecuária e agronegócio;

Colégio Estadual Padre José de Anchieta: Curso técnico em design de interiores e edificações;

Colégio Estadual Luiz J dos Santos (Pirapó): Curso técnico em administração.





Outras opções pelo Estado

Além dos cursos tradicionais, existem outras opções, como no Colégio Estadual Júlia Wanderley, em Curitiba. “Temos o curso técnico em Guia de Turismo e técnico em Nutrição e Dietética, ambos com duração de um ano e meio”, informa o diretor da instituição, Cristiano André Gonçalves. “O técnico em Guia de Turismo, por exemplo, fornece a carteirinha para trabalhar nesta atividade no Paraná. Turismólogos, formados na área, nos procuram e têm mercado para trabalhar em eventos, no setor histórico, turismo ferroviário”.

A empregabilidade também é ampla no curso de Nutrição e Dietética. “Pode ser em negócio próprio, padarias, restaurantes, dentro de hospitais cuidando da dieta dos pacientes, em academias, enfim, é vasto o campo de trabalho para esses cursos, voltado para alunos que terminaram o ensino médio e profissionais da áreas que querem se aperfeiçoar”, comenta Gonçalves.

