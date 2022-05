PR: Mulher desaparecida é encontrada enterrada em chiqueiro

Da Redação

Equipes dos Bombeiros e da Polícia Militar (PM) encontraram, na tarde dessa quarta-feira (25), o corpo de uma mulher enterrado no interior de um chiqueiro de porcos, localizado em um terreno baldio, no Jardim Flores do Campo, em Londrina, no norte do Paraná.

Uma mulher chamou a PM, e disse que recebeu informações de que a irmã teria sido assassinada e enterrada no local. Buscas foram feitas e o corpo foi encontrado.

A PM informou que a mulher reconheceu a irmã por causa de uma sandália que ela estava usando. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, Angélica Clemente de Souza estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), após ter ido a uma festa.

Ainda conforme a polícia, há a suspeita de uma outra mulher ter sido mandante do crime e a motivação está sendo investigada. Até o momento nenhuma pessoa foi presa.