PR: motorista de Lamborghini é autuado por conduzir veículo sem placa

A ação ocorreu na tarde do último domingo

O motorista de uma Lamborghini foi multado, no último domingo (26), após ser parado em uma blitz da Polícia Militar (PM) de Cascavel, oeste do Paraná. Os agentes de segurança o abordaram pois o automóvel estava sem placa.

O condutor disse aos policiais que a placa havia sido removida para gravar vídeos, mas que estava dentro do carro. Para que a Lamborghini fosse liberada, o homem teve que instalar a placa no local, contudo, ele não escapou de ser autuado pela infração.

O intuito da fiscalização seria de localizar pessoas com mandado de prisão, armas e drogas, sendo observado condutores com som alto, e veículo sendo conduzido sem placa de identificação na região central.

Na sequência, a fiscalização foi na região do bairro Santa Cruz, já no início da noite, onde condutores inabilitados foram abordados e notificados, posteriormente, deu início a fiscalizar na região sul, onde foram abordadas motocicletas com irregularidades, como falta de equipamentos obrigatórios, escapamentos adulterados e débitos.

Das abordagens realizadas, houve necessidade de remoção de 4 motocicletas com pendências e outras irregularidades sendo encaminhadas ao pátio da Transitar sendo 2 condutores não habilitados. Ao todo foram gerados um total de 23 notificações.

As informações são do Catve.

