PR: motorista confessa ter bebido antes acidente que matou duas jovens

Pâmela Sitnek e Gabrielly Sobota morreram após o carro sair da pista e colidir contra árvores

O motorista da caminhonete que capotou e matou duas jovens em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, confessou em depoimento que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, segundo a Polícia Civil.

Murilo Muller Ferreira, de 26 anos, foi ouvido e liberado pois, de acordo com a polícia, a confissão não configura legalmente prisão em flagrante ou cautelar.

O acidente aconteceu no dia 19 deste mês. Pâmela Sitnek e Gabrielly Sobota morreram após o carro sair da pista, capotar e colidir contra árvores. Segundo as famílias, as duas eram amigas da infância. Gabrielly queria se formar em estética e Pâmela sonhava ser comissária de bordo.

De acordo com as investigações, fotos e registros da tabacaria onde os jovens estavam, além de depoimentos de testemunhas já apontavam que Murilo havia bebido antes de dirigir.

A Polícia Civil continua a investigação sobre o acidente e afirmou que aguarda laudos e também novos depoimentos para fechar o inquérito.

Com informações do g1.

