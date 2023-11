PR: motociclista invade pista contrária e bate de frente com caminhão

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (18) por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, um motociclista, de cerca de 40 anos, colidiu frontalmente contra um caminhão carregado com tijolos no bairro Campo do Santana, em Curitiba.

Testemunhas relataram que a vítima, que sofreu ferimentos graves, transitava pela Estrada Delegado Bruno de Almeida, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente contra o veículo de carga.

A equipe de reportagem da Banda B conversou com o motorista do caminhão, que alegou que não teve tempo de frear, visto que tudo ocorreu de forma rápida. “Não tive como evitar. Ele veio de frente mesmo para bater. Eu tentei segurar para, mas não deu. Ele estava muito rápido”, disse o homem.

