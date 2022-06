PR: Morte de professor em acidente, aos 33 anos, gera comoção

Da Redação

Evandro de Oliveira, 33 anos, morava em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana

A morte do professor Evandro de Oliveira, 33 anos, em um acidente de trânsito na noite de quarta-feira (8) causou comoção nas redes sociais. Ele morava em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e dava aula em uma escola particular no bairro Xaxim, em Curitiba, onde aconteceu o acidente.

Oliveira estava em um moto que foi atingida por um veículo da Mercedes Benz. De acordo com informações dos bombeiros, o motociclista e o condutor trafegavam pela Rua Francisco Derosso, no bairro Xaxim, em sentidos opostos. Perto da rua Ayrton Pizzatto Gusi, o motorista do carro tentou fazer uma conversão à esquerda e cruzou a frente da moto, que não conseguiu frear. O professor foi arremessado e sofreu um trauma cranioencefálico. Os socorristas tentaram fazer uma reanimação,mas ele morreu no local.

Vários amigos e familiares postaram homenagens nas redes sociais. Um irmão escreveu que sentirá muita falta do irmão Dinho, como era carinhosamente chamado. “Vai fazer muita falta”, publicou. O Colégio Stella Maris, onde o professor trabalhava, também publicou nota: "O Colégio Stella Maris presta homenagem ao professor Evandro Oliveira, que deixou marcado em nossos corações sua alegria, dedicação e carinho. Que possamos carregar, cada um de nós, alunos e amigos de trabalho, um pouquinho do que você foi enquanto esteve conosco. Descanse em paz, querido professor Evandro. Você sempre estará presente em nossas lembranças. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso admirado professor".

O velório e o sepultamento de Evandro aconteceram na tarde desta quinta (9) na capela Jardim da Saudade II, em Pinhais.

Com informações, Bem Paraná.