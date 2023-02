PR: mais de 10 mil anabolizantes são apreendidos pela Polícia Militar

Da Redação

A apreensão ocorreu nessa terça-feira (14)

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreendeu nesta terça-feira (14) 10.057 ampolas e comprimidos anabolizantes contrabandeados avaliados em mais de R$ 164 mil. A ação ocorreu em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, dentro da Operação Hórus.

De acordo com a equipe policial, durante patrulhamento um motociclista foi abordado em uma hospedagem próximo da Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os militares estaduais encontraram em um fundo falso da motocicleta centenas de comprimidos e ampolas anabolizantes.

Em seguida, já no quarto utilizado pelo suspeito, foram encontrados os outros produtos, totalizando as ampolas e comprimidos.

O condutor, a motocicleta e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

OPERAÇÃO HÓRUS – A ação faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), um dos projetos estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Fazem parte da operação permanente equipes da PCPR, PMPR, Polícia Federal, Receita Federal, Força Nacional, Exército Brasileiro, Agência Nacional de Inteligência e Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

