PR: Mãe e filha de três anos são vítimas de acidente fatal na BR-277

Kelly Levinski, de 25 anos, e sua filha de três anos, identificada como Iara

Uma mulher, de 25 anos, e sua filha, de apenas três anos de idade, morreram em um acidente na BR-277, nesta quinta-feira (20), enquanto voltavam de uma viagem ao litoral. As duas estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão, no Km 161, entre os municípios de Palmeira e Irati, na região dos Campos Gerais, no Paraná.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Corsa Sedan, no momento do acidente, era conduzido pelo esposo da mulher, identificada como Kelly Levinski, e o homem precisou ser socorrido de helicóptero e se encontra em estado grave.

De acordo com testemunhas, o caminhão teria cortado a frente de um primeiro veículo, mas que o automóvel conseguiu desviar. Na sequência, bateu contra o carro em que estavam a mãe e a menina, na pista contrária.

Carregada com amendoim, a carreta ficou atravessada sobre as duas faixas da rodovia, impedindo trânsito no local. Os veículos que passavam pelo trecho foram desviados para a faixa de aceleração do viaduto sentido Curitiba.

As causas do acidente serão investigadas. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico-Legal de Ponta Grossa.

