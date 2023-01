PR licita conservação de 294 km de rodovias do Norte e Norte Pioneiro

Da Redação

No total, 16 municípios serão beneficiados

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) abriu nesta quinta-feira (12) os envelopes com documentos da licitação para conservar 294,93 quilômetros de rodovias estaduais, sendo 221,38 km no Norte Pioneiro e 73,55 km na região Norte.

Um consórcio e duas empresas classificadas na etapa anterior, de análise de preços, permanecem disputando o edital, tendo apresentado propostas que variaram entre R$ 19.696.121,37 e R$ 24.091.497,79. Agora a comissão de julgamento do DER/PR vai analisar a documentação e publicar um resultado final, selecionando o participante com a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública, e cujos documentos estejam habilitados.

Serão beneficiados 13 municípios do Norte Pioneiro: Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Tomazina; e três do Norte: Congonhinhas, São Jerônimo da Serra e Sapopema.

As obras estão previstas para as rodovias PR-090, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, PR-435, PR-852 e PR-963. Serão executados os serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal. O prazo de execução é de 365 dias, a contar a partir da assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço.

PROGRAMA – Este edital recebeu a nomenclatura lote B da Superintendência Regional Norte do DER/PR, dentro do programa de conservação de pavimento Proconserva. Trata-se de um programa intermediário, visando garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

