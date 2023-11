PR libera R$ 1,8 milhão para Centro de Habilitação da Apae de Cascavel

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), liberou nesta terça-feira (28), R$ 1.804.221,02 para a conclusão da obra do Centro de Habilitação e Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cascavel. A edificação possui aproximadamente 2,4 mil m² e possibilitará a ampliação da capacidade física e dos atendimentos ofertados na unidade.

A liberação do recurso foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “Já temos convênios com as Apaes do Paraná para atendimentos pelo SUS e hoje assinamos, de maneira inédita, com a orientação do governador Ratinho Junior, este recurso para a finalização da obra deste espaço. É a primeira vez que o Governo destina recursos próprios para convênios de obras com as Apaes”, disse.

Atualmente, a APAE realiza 5 mil atendimentos por mês, capacidade que dobrará com a ampliação. O espaço contará com 27 salas, uma estrutura moderna atendendo todos os critérios de acessibilidade, e proporcionará um ambiente adequado e unificado para as áreas de assistência social, terapias, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e hidroterapia, entre outros.

No piso inferior ficarão a recepção, consultórios médicos e odontológicos, fisioterapia, psicologia, banheiros, integração sensorial, piscina aquecida e vestiários. No superior, está previsto um auditório para reuniões, formação e capacitação de funcionários, grupos de estudos com famílias e outras atividades promovidas pela entidade.

O presidente da Apae de Cascavel, João Maschio, falou sobre a liberação do recurso. “É muito importante para nós recebermos esse apoio para terminarmos essa obra no próximo ano. Agradecemos pelo empenho de todos nessa quebra de paradigmas, e por toda a sensibilidade que tiveram com a Apae”, afirmou.

O deputado Estadual Marcio Pacheco também estava presente no ato da assinatura.

