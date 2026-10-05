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PR lança guia prático com orientações às escolas em preparação para o El Niño

Material vai servir como base para diretores, professores e demais colaboradores das escolas prepararem ações em resposta a possíveis eventos severos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PR lança guia prático com orientações às escolas em preparação para o El Niño
Autor Gravamento do fenômeno El Niño, já com atuação muito forte no Sul do país, gerou a necessidade de criar um material orientativo específico para o ambiente escolar - Foto: © RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) e a Secretaria da Educação do Paraná, por meio do Programa Brigadas Escolares, prepararam um guia prático com orientações específicas para situações de vendaval, granizo, inundações e alagamentos (internos e externos) nas regiões das unidades de ensino. A medida foi adotada diante da previsão de forte influência do fenômeno El Ninõ para os meses de outubro e novembro no Sul do país.

-LEIA MAIS: Paraná deve ter temporais, granizo e ventos fortes na segunda e terça-feira

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O material vai servir como base para diretores, professores e demais colaboradores das escolas prepararem ações em resposta a possíveis eventos severos no ambiente escolar. O lançamento será em live no youtube às 19h desta terça-feira (6). Com base nos novos protocolos constantes no guia, a rede estadual de ensino fará o treinamento dos 2.474 mil colégios estaduais e escolas de ensino especial. O calendário dessas atividades está previsto ocorrer entre os meses de outubro e novembro em todas as unidades.

PROGRAMA - O material criado pela equipe do Programa Brigadas Escolares poderá ser baixado de maneira gratuita no site da Cedec www.defesacivil.pr.gov.br. O guia com 23 páginas foi desenvolvido para orientar os simulados de edificação, que são praticados quatro vezes por ano na rede estadual de educação e escolas especiais.

Desde 2015,o Programa Brigadas Escolares atua na preparação, prevenção, mitigação e resposta a situações adversas no ambiente escolar que possam oferecer risco a alunos, professores e demais funcionários. Nestes 11 anos o trabalho se manteve concentrado na capacitação de servidores sobre noções de primeiros socorros e no combate a princípios de incêndio.

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Também são realizados treinamento dos alunos nos simulados de abandono de edificação, para saída célere e organizada dos locais em situações que ofereçam risco.

FENÔMENO - De acordo com coronel Ivan Fernandes, da Defesa Civil Estadual, coordenador geral do Programa Brigadas Escolares, o agravamento do fenômeno El Niño, já com atuação muito forte no Sul do país, gerou a necessidade de criar um material orientativo específico para o ambiente escolar.

“Vamos passar pelos momentos mais críticos em outubro e novembro. Por isso, pela primeira vez, realizaremos simulados de abandono voltados para casos de vendaval, granizo, inundação ou alagamento”, explica o coordenador. “A expertise do Programa Brigadas Escolares permitiu à nossa equipe criar um guia para orientar ações de preparação, válidas tanto para instituições da primeira infância até o ensino superior”, destaca.

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Em situações de emergência, é fundamental que todos saibam como agir de forma segura. Em caso de um princípio de incêndio, por exemplo, a orientação é deixar a edificação de maneira organizada e rápida, seguindo o protocolo de evacuação, até um ponto seguro.

"Já em situações relacionadas ao excesso de chuva ou aos ventos fortes, as orientações são diferentes: a recomendação é permanecer na edificação, afastado das janelas, e buscar proteção em espaços onde as estruturas são mais robustas, como corredores”, destaca Roni Miranda, secretário da Educação do Paraná.

COMO PLANEJAR OS SIMULADOS - O guia reúne um passo a passo sobre como planejar e treinar o simulado de acordo com a situação escolhida. Caberá à direção da instituição de ensino avaliar qual o cenário mais vulnerável para esses locais e definir o protocolo adotado. Também é parte essencial da preparação acompanhar a previsão do tempo, os Boletins de Gestão de Risco e os alertas emitidos para os celulares pela Defesa Civil Estadual a partir do cadastro de SMS no 40199 e no WhatsApp (61) 2034-461.

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O guia orienta, ainda, a adoção de sinal sonoro diferenciado para dar início ao protocolo em caso de necessidade. Em cada cenário serão adotadas práticas diferenciadas.

Situações de vendaval e granizo requerem distância segura de portas e janelas próximas às áreas externas. Nestes casos, é indicada a permanência dos alunos na sala de aula, no ponto mais distante da janela, abrigados embaixo das carteiras com as mochilas e protegendo a cabeça. Já para inundações e alagamentos, o ideal é a condução dos estudantes para os pontos mais altos da edificação.

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