PR: Ladrão furta bode de estimação e tenta vendê-lo para irmão do dono

O bode Severino e seu dono, Claudinei Lacerda

Pelo visto não é apenas Apucarana que possui uma dupla dinâmica no Paraná. Seu Antônio e o bode Neném fazem sucesso por onde passam na Cidade Alta, mas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, quem rouba a cena é o bode Severino e seu dono Claudinei Lacerda.

Claudinei sempre deixa o animal pela vizinhança, no bairro Boa Vista, para que os moradores possam tirar uma foto com o seu bichinho de estimação. No entanto, na última quarta-feira (28), o homem reparou que o bode havia sido furtado.

Depois de uma busca incessante, Claudinei conseguiu recuperar Severino. Isso porque os ladrões tentaram vender o animal para o irmão do tutor. "É uma história meio triste na hora, mas teve final feliz. Já roubaram minha casa várias vezes, mas eu nem liguei. Porém, quando foi o Severino, fiquei bem louco”, disse Claudinei em entrevista para o Portal aRede.

De acordo com o homem, o bode teria sido colocado para venda após ser furtado, mas foi reconhecido. "Ele foi vender o bode justamente para o meu irmão”, contou.

Severino atua também como mascote no posto de combustíveis que Claudinei trabalha. No Natal, chegou a se fantasiar de Papai Noel e virou atração no estabelecimento. “Ele fez mais de 300 fotos”, relatou.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso pelo furto do bode.





Fonte: Informações Banda B.

