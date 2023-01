PR: jovem de 26 anos é encontrada morta dentro da própria residência

Da Redação

O corpo foi encontrado por volta das 22h45 de sábado (21)

As autoridades de Paranaguá, cidade litorânea do Paraná, estão investigando a morte de uma jovem, ocorrida no último sábado (21), dia em que o corpo dela foi encontrado caído no interior da própria residência.

Assim que o corpo da vítima, identificada como Miriã dos Santos de Lima, de 26 anos, foi encontrado, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Os socorristas chegaram ao endereço e iniciaram as manobras de reanimação.

Os profissionais de saúde executaram o procedimento por cerca de uma hora, mas não obtiveram êxito. A moça apresentava um ferimento na região do abdômen, causado por um disparo de arma de fogo.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) estiveram no local do crime. Os agentes conversaram com testemunhas para tentar obter informações a respeito do caso.

Até o momento, não se sabe qual foi o motivo do assassinato. De acordo com as forças de segurança, Miriã não tinha passagens pela polícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo.

O caso está sendo investigado.

