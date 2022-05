PR: Jovem confessa que matou ex-prefeito com facadas e corda

Da Redação

O jovem, de 20 anos, que conduziu o carro com o corpo do ex-prefeito de Campo Magro, José Antonio Pase, de 67 anos, até uma Unidade de Pronto Atendimento do município, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12) como o principal suspeito de cometer o assassinato. Em depoimento informal à Polícia Civil, ele confessou que esfaqueou a vítima, se arrependeu e, por isso, tentou socorrê-la.



continua após publicidade .

De acordo com o delegado, Cassiano Aufiero, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto e cometeu o crime durante um desentendimento com Pase.

“No momento ele está preso em flagrante aqui conosco. É um rapaz de 20 anos de idade e havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de furto. Ele confessou para nós até o momento informalmente, vou interrogá-lo formalmente mais para confirmar o que já foi dito, mas ele confessou que com golpes de faca, após um desentendimento, acabou tirando a vida do ex-prefeito”, disse à Banda B.

continua após publicidade .

Conforme Aufiero, o jovem disse que pensou em sumir com o corpo, mas depois se arrependeu.

“A partir do momento que ele cometeu o crime, ele colocou o prefeito no porta-malas do veículo para tentar desovar o corpo e no meio dessa conduta ele se arrependeu. Depois, acabou por retirar o prefeito do porta-malas, colocou no banco de trás e tentou socorrê-lo levando ao hospital mais próximo de Campo Magro”, contou.

O homem estava sob efeito de entorpecentes quando foi preso, o que dificultou o interrogatório.

continua após publicidade .

“Com relação ao que motivou o crime, até o momento a gente não conseguiu apurar pelo estado do autor do crime, que estava um pouco trantornado com o ocorrido”, afirmou o delegado.

Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a polícia não descarta um latrocínio. José Antonio Pase foi prefeito de Campo Magro na gestão de 2009 a 2012.

Com informações da Banda B.