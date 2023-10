PR já tem 21 cidades em situação de emergência por causa das chuvas

Temporais castigam o Paraná e geram inundações em várias cidades do Sul do Estado

Vinte e uma cidades do Paraná já decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas registradas em outubro. Duas estão na região: Ivaiporã e Jardim e Alegre.

Segundo o último relatório da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná, divulgado no final da tarde desta terça-feira (17), mais de 66 mil pessoas foram afetadas por desastres como vendavais, granizo, enxurradas, alagamentos, inundações e deslizamentos ocorridos em todo o estado neste mês.

Desde o começo de outubro, um total de 100 desastres foram notificados à Defesa Civil, em 78 municípios diferentes. Essas ocorrências afetaram 66.007 pessoas e danificaram 7.399 casas, sendo que 6.407 pessoas estão desalojadas atualmente no Paraná, enquanto 816 estão desabrigadas.

Os municípios mais afetados até o momento são União da Vitória, Rebouças, Pitanga, Dois Vizinhos e Mallet.

Veja os 21 municípios com decreto de emergência no Paraná: Cascavel, Dois Vizinhos, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mangueirinha, Nova Prata do Iguaçu, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Izabel do Oeste, São Jorge do Oeste, São Mateus do Sul e União da Vitória.

PREVISÃO

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais chuvas no Paraná. O Estado está em "alerta laranja" para novos temporais nesta quarta-feira (18).

