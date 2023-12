PR investe em tecnologia e para agilizar processos no trânsito

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) entregou diferentes serviços digitais para facilitar o acesso dos cidadãos e dar mais agilidade aos processos em 2023. Os paranaenses têm acesso aos serviços sem sair de casa pelo Portal do Detran-PR ou aplicativo Detran Inteligente.

O primeiro emplacamento digital é uma das novidades. Agora os proprietários de veículos do Paraná contam com a facilidade do serviços do primeiro emplacamento de forma 100% online, pelo computador ou celular. A iniciativa é pioneira no Brasil e facilita a emissão dos documentos e a autorização para a estampagem de placas de um veículo novo. O serviço pode ser feito em menos de 15 minutos e trouxe agilidade e economia para os cidadãos.

O laudo digital da Junta Médica Especial também é uma nova facilidade. Os candidatos em processo de habilitação que dependem de laudos e veículos adaptados têm acesso aos resultados de forma mais rápida e online. Anteriormente o candidato fazia o exame e o laudo era enviado para a Ciretran mais próxima do seu endereço, no prazo de até 15 dias. Com o laudo digital, logo após o exame o médico conclui o lançamento das informações em sistema e o documento já estará disponível no portal do Detran-PR, bastando estar autenticado com os níveis de segurança do site.

A implementação do Renave Usado completa o trio de projetos tecnológicos. Ele deu mais agilidade e segurança nos processos de transferência de veículos seminovos e usados no Paraná. Ele funciona como uma garantia de procedência dos veículos comercializados, facilitando a criação de uma base nacional de registro de veículos em estoque, possibilita a consulta e controle dos dados, reduz a informalidade, traz garantia da transação para o vendedor e comprador.



OBRAS – Além disso, o Detran-PR investiu R$ 3,5 milhões em obras de manutenção, reformas e inauguração de novas unidades nos municípios de Curitiba, Apucarana, Cidade Gaúcha, Umuarama, Nova Aurora, Nova Londrina e Nova Esperança e Piraí do Sul. Também foram publicadas as licitações para as cidades de Jacarezinho, Cianorte e Altônia, no valor de R$ 1,7 milhão. O Detran-PR ainda entregou 106 novos veículos, mais de dois mil computadores e 300 kits de biometria para reforçar o atendimento à população de todo o Estado. O investimento soma R$ 18,6 milhões.

Os projetos de sinalização viária em parceria com as prefeituras atenderam 88 municípios. Outros 45 estão na fase de implantação do projeto e 43 em fase de licitação. As sinalizações dispostas para os municípios que solicitam apoio compreendem sinalizações verticais, horizontais, bem como tachas e tachões. O valor investido nas obras foi de R$ 20,8 milhões.

BANCAS ITINERANTES – Outro projeto que ganhou fôlego em 2023 foi o Bancas Itinerantes. O Detran-PR disponibiliza o exame prático em cidades localizadas a 40km de uma Ciretran.

Em 2023, 38 municípios foram contemplados: Agudos do Sul; Alto Piquiri; Ampére; Antonina; Bituruna; Boa Vista da Aparecida; Candido de Abreu; Candói; Capitão Leônidas Marques; Carlópolis; Cruz Machado; Enéas Marques; Fazenda Rio Grande; General Carneiro; Goioxim; Inácio Martins; Itapejara do Oeste; Ivaté; Jaguapitã; Mallet; Mamborê; Mandirituba; Marquinho; Morretes; Nova Esperança do Sudoeste; Ortigueira; Palmeira; Paulo Frontin; Renascença; Roncador; Salgado Filho; Santa Fé; Santo Inácio; São João do Ivaí; Sengés; Tamarana; Turvo e Ventania.

LEILÃO – Em 2023, o Detran-PR realizou o primeiro leilão administrativo realizado 100% pela autarquia, com a condução realizada pelos servidores, sem a utilização de leiloeiros. Foram leiloados 17.391 veículos classificados como materiais ferrosos para reciclagem, ou seja, que não poderiam ser utilizados para circulação. O valor total arrecadado foi de R$ 4,9 milhões. Os recursos foram revertidos em investimentos para sinalização viária nos municípios paranaenses.

PNATRANS – O ano também ficou marcado pelo posicionamento do Paraná no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), posicionou o Estado em primeiro lugar no ranking nacional de iniciativas. São ações de Educação para o Trânsito, Normatização e Fiscalização, Gestão de Segurança no Trânsito e implementação de Vias Seguras. O compromisso é reduzir em pelo menos 50% as mortes no trânsito até 2028.







