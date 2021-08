PR inicia distribuição de 131,9 mil vacinas contra a Covid

Da Redação

O Governo do Paraná começou na manhã deste sábado (14), a distribuição de 131.990 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. Os imunizantes são destinados integralmente para a primeira aplicação (D1) na população geral acima de 18 anos.

As doses fazem parte da 38ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, com 191.470 vacinas ao Paraná. Os imunizantes chegaram nesta sexta-feira (13) ao Estado.

“Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, aceleramos a distribuição das doses para que essas vacinas estejam disponíveis aos municípios no menor tempo possível. Desta forma conseguiremos avançar ainda mais na imunização dos paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A logística de distribuição das doses será realizada por meio terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba e via aérea para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Confira a distribuição das doses D1 por Regional de Saúde:

1ª RS – 2.932 doses;

2ª RS – 45.418 doses;

3ª RS – 7.302 doses;

4ª RS – 2.334 doses;

5ª RS – 5.444 doses;

6ª RS – 2.014 doses;

7ª RS – 3.348 doses;

8ª RS – 4.176 doses;

9ª RS – 1.800 doses;

10ª RS – 5.794 doses;

11ª RS – 3.892 doses;

12ª RS – 3.410 doses;

13ª RS – 1.910 doses;

14ª RS – 3.256 doses;

15ª RS – 9.354 doses;

16ª RS – 4.356 doses;

17ª RS – 11.640 doses;

18ª RS – 2.362 doses;

19ª RS – 3.356 doses;

20ª RS – 4.536 doses;

21ª RS – 1.780 doses;

22ª RS – 1.576 doses.

TOTAL – 131.990 doses.