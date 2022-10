PR inicia campanha de arrecadação para famílias atingidas pelas chuvas

Da Redação

Rua alagada após forte temporal registrado no Paraná

O Governo do Estado enviou nesta semana ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste e agora está organizando uma campanha de doação de kits de higiene e material de limpeza para distribuir às 8,2 mil pessoas diretamente afetadas pelos temporais do começo da semana. A ação é uma iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária do Paraná (SGAS), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.

A arrecadação começa nesta sexta-feira (14) e encerra na próxima terça-feira (18), quando as doações serão encaminhadas à população atingida.

-LEIA MAIS: Número de pessoas atingidas pelas chuvas no PR sobe para 8,2 mil

Neste primeiro momento, a população pode contribuir com a doação de kits de higiene e material de limpeza, que serão distribuídos para as famílias atingidas. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos pelas entidades assistenciais dos municípios.

Até o momento 31 cidades estão enfrentando desafios com famílias impactadas pelas enxurradas e alagamentos: Ampére, Bom Sucesso do Sul, Braganey, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Clevelândia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Maringá, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, Palmas, Pato Branco, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Sulina, Toledo, Verê e Vitorino.

“O Estado do Paraná é considerado o mais solidário do Brasil e precisamos, mais uma vez, honrar esse prêmio e ajudar quem tanto está sofrendo com as enchentes e os estragos causados pela chuva. Por isso, hoje o meu pedido é pra você, que pode colaborar e vir conosco nessa grande corrente de solidariedade. Juntos vamos ajudar a diminuir o sofrimento dessas famílias”, afirmou a primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária da SGAS, Luciana Saito Massa.

Para doar é preciso se dirigir a um dos postos de arrecadação nas sedes do Corpo de Bombeiros ou da Brigada Comunitária no Sudoeste nos seguintes endereços:

Posto de Bombeiro Militar de Palmas (Rua José Joaquim Bahls, 1436)

Posto de Bombeiro Militar de Coronel Vivida (R. Clevelândia, 790)

Posto de Bombeiro Militar de Pato Branco (Rua Presidente Kennedy, 170)

Posto de Bombeiro Militar de Dois Vizinhos (R. Bento Munhoz da Rocha Neto, 145)

Posto de Bombeiro Militar de Capanema (Rodovia BR-308, Km 01, s/nº)

Postos da Brigada Comunitária em Clevelândia (R. Mal. Borman, 659-945)

Postos da Brigada Comunitária Chopinzinho (Av. Getúlio Vargas, 4680-4728)

Postos da Brigada Comunitária Ampere (Av. das Missões, 1470)

Postos da Brigada Comunitária Realeza (Tv. Quatro, 106-158)

Postos da Brigada Comunitária São Jorge do Oeste (Av. Iguaçu, 522-616)

Postos da Brigada Comunitária Salto do Lontra (R. Valdevino Brustolin, 597)

Postos da Brigada Comunitária Santo Antônio do Sudoeste (R. Dona Mariquinha, s /n)

