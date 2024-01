PR: IAT promove atividade ambiental gratuita em 'fábrica de restinga'

O Instituto Água e Terra (IAT) tem uma “fábrica de restinga” em Morretes, no Litoral. O viveiro florestal está instalado na Estrada Santa Fé, logo no início da PR-408, e fornece mudas para recuperação vegetativa da região. Desde 2021, o complexo cultivou 4.748 mudas de 22 espécies diferentes de restinga nativas. Parte delas foi plantada na praia de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, durante um evento-teste no ano passado.

Essa indústria da natureza vai receber a população em duas ações de educação ambiental durante a temporada do Verão Maior Paraná. A primeira aula ao ar livre, batizada de “Um Dia no Viveiro”, ocorre nesta quarta-feira (10), das 14 horas às 17 horas. A segunda no dia 24 de janeiro, no mesmo horário. Em ambos os casos é necessário cadastramento prévio – o formulário está disponível aqui.

A atividade busca disseminar o conhecimento sobre as plantas nativas do Estado, sobretudo a restinga, vegetação que exerce importante função protetiva no Litoral em casos de enchentes, processos erosivos da maré e dos ventos, além de servir de abrigo para a fauna local.

O currículo ambiental que será complementado no dia 30 de janeiro com o plantio de 108 mudas de nove espécies diferentes de restinga para a restauração da orla de Pontal do Paraná, também das 14 horas às 17 horas e com cadastramento prévio, disponível aqui.

“Com isso, pretendemos ter sucesso na reintrodução de espécies que ocorrem naturalmente no local, promovendo o aumento da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos fornecidos pela vegetação da restinga”, afirma a bióloga da Gerência de Restauração Ambiental do IAT, Ana Paula Delitsch. “E tudo isso estará à disposição da população durante o dia no viveiro”.

Com 37 anos de experiência na área, Timóteo Nogueira explica que o cultivo das mudas começa com a coleta de sementes no Parque Municipal da Restinga, em Pontal do Paraná. A partir daí, é feita a seleção e beneficiamento das sementes. As mais saudáveis vão para as estufas e de lá, após período de maturação, para a faixa de areia. “Usamos um substrato próprio para essas espécies com casca de pinus, um mineral natural que auxilia na melhora da propriedade do solo e ajudam as mudas a vingar”, diz o técnico de manejo e meio ambiente do IAT.

Como a produção é consideravelmente nova e ainda está em fase de testes, não há doação para a população em geral. As mudas são usadas basicamente em ações de restauração apenas por técnicos do instituto.

ESPÉCIES:

As 22 espécies que compõem a produção do viveiro são:

Capororoca (Myrsine parviflora);

-da-praia (Sophora tomentosa);

Erva-baleeira (Varronia curassavica);

Feijão-da-praia (Canavalia rosea);

Canelinha (Ocotea pulchella);

Centrosema (Centrosema virginianum);

Pau-gambá (Abarema langsdorfii);

Salsaparrilha (Smilax campestris);

Embira-pimenta (Daphnopsis schwackeana);

Insulina-vegetal (Cissus verticillata);

Cipó-cruzeiro (Chiococca alba);

Orelha-de-onça (Pleroma urvilleanum);

Marmeleiro-da-praia (Dalbergia ecastaphyllum);

Carrapicho-da-praia (Acicarpha bonariensis);

Avenca-do-cerrado (Diodia radula);

Guaxuma (Microstachys corniculata);

Dalbergia (Dalbergia ecastaphyllum);

Vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa);

Capotiraguá (Blutaparon portulacoides);

Corticeira-do-litoral (Erythrina speciosa);

Salsa-brava (Ipomoea pes-caprae);

Mangue-da-praia (Scaevola plumieri).

PILOTO:

Em março de 2023, o IAT, em parceria com a prefeitura de Pontal do Paraná, realizou o primeiro teste das mudas preparadas no viveiro de Morretes no balneário de Shangri-lá. Foram plantadas 85 mudas de sete espécies diferentes: Baguaçu (Magnolia ovata), Canelinha (Ocotea pulchella), Capororoca (Myrsine coriacea), Orelha-de-onça (Pleroma urvilleanum), Prunus (Eugenia adstringens), Soja-da-praia (Sophora tomentosa) e Vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa).

“É um projeto-piloto que começamos por Pontal, mas vamos levar para outros lugares, cuidando da vegetação de restinga de todo o Litoral”, destaca o gerente de Restauração Ambiental do IAT, Mauro Scharnik.

VIVEIROS:

O Instituto Água e Terra possui dois laboratórios de sementes e 19 viveiros florestais para a produção de mais de 100 espécies florestais nativas, como Araucária, Araçá e Cedro-rosa, distribuídos gratuitamente por todo o Estado.

Esses viveiros estão à disposição da população paranaense para recuperação dos processos ecológicos de áreas degradadas e alteradas. Além disso, com a oferta das mudas nativas os produtores rurais recebem o apoio que necessitam para recuperar suas Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL), a fim de se adequarem à legislação ambiental.

Para adquirir as plantas nativas do Paraná, os interessados podem fazer a solicitação de mudas por meios digitais, como aplicativo Paraná Mais Verde, disponível na Play Store e Apple Store. Ao fazer a solicitação para até 100 mudas/ano, o requerimento é aprovado automaticamente e elas já poderão ser retiradas no viveiro selecionado. Basta ligar para o viveiro e agendar.

Para mais de 100 mudas, o requerimento seguirá para análise e aprovação de um técnico do IAT. O interessado poderá acompanhar a solicitação e será informado quando for aprovada ou reprovada. Após a liberação, poderá retirar as mudas no viveiro selecionado.

Outro caminho é via Sistema de Gestão Ambiental (SGA) pelo endereço site. Após a solicitação, o pedido passará por uma análise do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.

VERÃO MAIOR PARANÁ:

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site.

Serviço:

Um Dia no Viveiro – Morretes

10/01/2024 - 14h às 17h. Vagas limitadas

24/01/2024 - 14h às 17h. Vagas limitadas

Endereço: Estrada Santa Fé, s/nº - Santa Fé - (Entrada pela PR 408, km 8 + 200m, 600m da PR até o viveiro)

Restauração da restinga - Pontal do Paraná

30/01/2024 - 14h às 17h. Vagas limitadas

Endereço: orla do balneário Shangri-lá

