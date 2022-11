PR: homens são expulsos pelados de boate após suspeita de calote

Da Redação

O caso ocorreu em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba

Dois homens, um de 33 anos e o outro de 39, foram expulsos pelados de uma boate na madrugada de segunda-feira (21), após uma suspeita de calote, em Colombo, município que pertence à Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Momentos antes de serem mandados embora da casa de shows, eles foram agredidos.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o evento na boate começou na noite de domingo (20). Quando a dupla esteve no local, consumiu garrafas de cervejas, whisky e cigarro. Eles se empolgaram e contrataram garotas de programa.

A confusão aconteceu no momento em que decidiram ir embora. Ao passar no caixa, ambos alegaram que não tinham dinheiro, mas disseram que voltariam para pagar no dia seguinte. As mulheres não concordaram com a resposta e os homens tentaram escapar do espaço. Porém, segundo a PM, eles foram agredidos pelas garotas, que por represália, tiraram as roupas dos homens.

O Sargento Meneguel, da Polícia Militar, concedeu uma entrevista ao UOL e explicou toda a situação. "As meninas ficaram exaltadas e exigiram o pagamento. Os homens insistiram que não tinham dinheiro e elas começaram a bater neles. Levaram unhadas, tapas e tiveram as roupas rasgadas. As mulheres tiraram tudo deles e disseram que iam ficar com as peças. Seguranças do local colocaram os dois para fora", afirmou.

Diante da situação, os amigos saíram andando por cerca de 6 km, enquanto as mulheres gravavam eles pelados pela rua. Veja:

Em determinado ponto, eles se depararam com uma viatura da Polícia Militar e foram questionados pelos militares sobre o estado deles.



"Os dois alegaram que tinham sido assaltados e que os bandidos haviam levado as roupas. Depois de um tempo, acabaram confessando toda a situação e descobriram que os vídeos deles pelados estavam populares na internet", completou.

A PM fez um boletim de ocorrência sobre o caso. Os dois amigos foram ouvidos na Delegacia, porém não quiseram representar contra as possíveis agressoras. Mesmo assim, um inquérito policial sobre o caso foi instaurado e será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do UOL.

