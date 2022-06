PR: Homem tenta assaltar loja com arma de brinquedo e leva dois tiros

Da Redação

A ocorrência foi por volta das 10 horas, em um mercado de Umuarama

Na manhã de sexta-feira (10), um homem foi ferido a tiros depois de ter tentado assaltar uma loja em Umuarama, oeste do Paraná. Ele usava uma arma falsa. O lojista resolveu reagir e deu vários tiros no assaltante.

continua após publicidade .

A ocorrência foi por volta das 10 horas, em um mercado de Umuarama. O homem entrou no local de capacete, estendeu a arma e deu voz de assalto. Um comerciante sacou uma pistola e deu vários tiros no outro homem, que tentou sair correndo, mas foi atingido com pelo menos dois tiros. Na correria, ele deixou a arma cair na loja. A cena foi registrada por uma câmera de segurança do mercado.

Socorristas atenderam à ocorrência. O homem baleado foi levado a um hospital com ferimentos graves. Segundo a Polícia Militar, a arma que ele usava era falsa. Já a pistola usada pelo comerciante tinha registro.

continua após publicidade .

Com informações do Bem Paraná