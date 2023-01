PR: Homem mata amigo, arranca coração e guarda pedaços na geladeira

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte do soldador José Adilson dos Santos, de 42 anos. O homem foi esquartejado e teve as partes do corpo guardadas na geladeira da casa onde morava, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima também teve o coração arrancado.

O crime teria sido cometido na última quinta-feira (19), mas o corpo só foi descoberto no sábado (21) quando vizinhos deram falta da vítima. Conforme investigações, o suspeito é um amigo que morava na mesma residência que José Adilson.

De acordo com policiais, os dois homens teriam se desentendido por drogas e a vítima foi assassinada violentamente. O suspeito teria esquartejado o corpo do amigo e colocado as partes na geladeira. Durante o crime, a vítima teve o tórax aberto e o coração arrancado, segundo a Polícia Militar.

Relatos de testemunhas apontam que o acusado do crime teria saído correndo pelo bairro com o coração do amigo nas mãos. Ele teria ido, ainda, até a casa dos pais e confessado o crime, mas os familiares não acreditaram na história que ouviram.

“Uma tragédia muito grande”, disse um dos vizinhos que ajudaram a encontrar o corpo. “Eram amigos os dois, mas sei lá, muita droga, não sei o motivo de ter matado ele”, contou uma testemunha.

Segundo o delegado Irineu Pontes, da delegacia de Rio Branco do Sul, a principal motivação do crime teria sido uma partilha errada de uma quantidade de droga. “A vítima teria sacado uma faca e investido contra o autor, que tomou a faca e desferiu os golpes na vítima”, explicou o delegado.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e deve pedir a prisão do suspeito nos próximos dias.





Fonte: Informações RicMais.

