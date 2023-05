PR: homem fica ferido após cair de caminhão enquanto pegava 'rabeira'

Da Redação

Com a queda, o homem bateu a cabeça no asfalto

Um homem, de 48 anos, foi levado para o hospital em estado grave após cair de um caminhão, enquanto pegava "rabeira" no veículo. O caso foi registrado no último domingo (21/5), na Avenida Colombo, em Maringá, no Noroeste do Paraná.

Motoristas que passavam pelo local registraram o momento. Nas imagens é possível ver que a vítima estava "pegando uma carona" na traseira do caminhão. Em certa parte do trajeto, no entanto, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Com a queda, o homem bateu a cabeça no asfalto.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Conforme informações, o homem precisou ser entubado no local. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

De acordo com a equipe médica, a vítima sofreu um traumatismo craniano grave e, apesar de estável, precisa de acompanhamento. O motorista do caminhão não teria percebido o acidente e seguiu viagem.

