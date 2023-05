PR: homem encontrado morto em construção havia praticado furto

Da Redação

O caso foi registrado na última quarta-feira (17)

Um corpo foi encontrado na manhã de quarta-feira (17) por pedreiros que trabalham em uma construção, no Jardim Panorama, em Sarandi, cidade da Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), a pessoa encontrada morta, identificada como Daniel Leite Medina, de 43 anos, apresentava uma perfuração feita por disparo de arma de fogo.

Os trabalhadores acionaram as autoridades para comparecer na obra. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, também foram acionadas, porém, nada pôde ser feito, já que Daniel não apresentava sinais vitais.

Os agentes de segurança encontraram um celular furtado ao lado do corpo do homem. O aparelho foi recolhido pela Polícia Civil, e Daniel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

Um inquérito policial foi aberto e, por meio do levantamento de informações, a PC chegou ao possível atirador. A investigação apontou que o suspeito do crime é o cunhado da vítima que teve o aparelho celular furtado por Daniel.

Inclusive, o dispositivo foi levado de uma lanchonete, da qual a vítima é proprietária. Daniel arrombou o local para cometer o crime e, logo após o furto, foi surpreendido pelo parente do empresário, que efetuou um disparo de arma de fogo.

O tiro atingiu a região do peito do invasor, que, mesmo ferido, conseguiu fugir. O homem se escondeu na obra, mas acabou não resistindo.

O homem que cometeu o homicídio foi até a Delegacia de Polícia Civil e entregou a arma usada no crime. Ele confessou a autoria do crime, mas, nesse primeiro momento, irá responder em liberdade. Ele estava na companhia de um advogado criminalista.

Com informações do Corujão Notícias.

