PR: Homem é suspeito de usar documentos alheios para abrir crediário

na casa do homem, que não foi identificado, foram apreendidos cerca de 70 documentos, incluindo RG e CNH

Na manhã desta quinta-feira (21), um homem foi preso por usar documentos de outras pessoas para abrir crediário e fazer compras com os nomes delas. O caso aconteceu em Curitiba, capital paranaense, e o suspeito deve responder pelos crimes de supressão de documentos e receptação.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), na casa do homem, que não foi identificado, foram apreendidos cerca de 70 documentos, incluindo RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em depoimento, o indivíduo disse que comprava os RGs de outras pessoas pelo valor de R$ 2 cada.

Ainda conforme a PCPR, a investigação iniciou há cerca de duas semanas, quando um homem em situação de rua registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) informando o furto do seu documento de identidade.

A vítima contou que precisava do RG para receber benefícios do governo e disse também que o suspeito o havia abordado, prometendo que faria compras no crediário, em troca de vantagens, o que não foi cumprido.

A polícia informou que investiga o caso e realiza um levantamento a partir dos nomes dos documentos para apurar possíveis lojas onde o suspeito abriu os crediários. Ainda conforme a polícia, o homem foi preso na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e entre as vítimas, há pessoas da capital e de outras cidades.





Fonte: Informações do g1.

