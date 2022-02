Da Redação

PR: Homem baleado foge da UPA com projétil alojado no ombro

Ao começar a investigar o caso de um homem baleado em Toledo, no oeste do Paraná, a Polícia Civil teve uma grande surpresa: o próprio baleado, que pediu socorro médico na UPA, fugiu do local para não dar informações à polícia. O caso foi ocorreu na madrugada de quinta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem deu entrada na unidade durante a madrugada. Ele foi baleado e estava com o projétil alojado no ombro. A PM foi acionada para registrar a ocorrência enquanto ele era atendido, porém, o homem não quis contar aos policiais o que aconteceu e ficou calado.

Após isso, ele fugiu da UPA, junto com a esposa, que o acompanhava durante o atendimento. Agora, a Polícia Civil tenta primeiro localizar o homem, para depois investigar o crime.

